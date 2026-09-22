CaixaForum Barcelona explora la huella de la historia del arte en la creación contemporánea

CaixaForum Barcelona rastrea la huella de la historia del arte en la creación contemporánea - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Barcelona rastrea la huella de la historia del arte en la creación contemporánea en la exposición 'Una fuerza del pasado', que reúne desde este miércoles 37 piezas para explorar los ecos y conexiones con obras del pasado.

En la muestra, que se podrá ver hasta el 10 de enero, 32 de las piezas proceden de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa y 5 son préstamos, e incluye pintura, escultura, fotografía, vídeo e instalaciones de artistas contemporáneos que han tenido en la historia del arte una fuente de inspiración.

Una de las comisarias de la exposición y directora de la Colección de Arte Contemporáneo, Nimfa Bisbe, ha asegurado que la exposición evidencia que la historia del arte es un "terreno muy fértil" para los artistas contemporáneos.

Las obras de artistas como Cindy Sherman, Mike Kelley, Sherrie Levine, Tacita Dean, Robert Mangold, Jorge Pardo, Juliâo Sarmento y Javier Arce reactivan imágenes, motivos y soluciones visuales procedentes de obras del pasado, que se apropian o reformulan.

La exposición no busca presentar el pasado como una herencia inmóvil ni plantea como términos opuestos tradición e innovación, sino que quiere mostrar como una forma, un gesto o una composición pueden reaparecer siglos después desplazados a otro medio, escala o contexto.

POEMA DE PASOLINI

De ahí el título de la exposición, que procede de un verso de Pier Paolo Pasoloni, un cineasta que supo cómo interpretar el pasado y ver que en él hay "discursos disruptivos", ha explicado el cocomisario Carlos Martín.

La exposición se abre con un fragmento de 'La ricotta' de Pasolini, la película en la que Orson Welles recita los versos que apelan al título de la exposición, y en todos las cartelas de las obras expuestas se incorpora una imagen de la obra que sirve como referente.

Entre las obras que se exponen en 'Una fuerza del pasado' figura 'La trayectoria de la luz en la caverna de Platón', de Mike Kelley, que adopta la forma de una cueva y que obliga a los visitantes a entrar caminando para experimentar.

DIÁLOGOS Y CONEXIONES

Duchamp actúa como un centro con el que dialogan muchas de las obra de la exposición, tales como 'Los solteros' de Sherrie Levine, o un 'Vivre et laisser mourir ou la fin tragique de Marcel Duchamp', un políptico de cuatro piezas de Eduardo Arroyo, Antonio Recalcati y Gilles Aillaud.

Las conexiones que plantea la exposición se ejemplifican en obras como 'Plan curvado/Figura XI', de Robert Mangold, que parte de un dibujo de Jacopo Pontormo del siglo XVI; 'First easy piece' de Juliâo Sarmento, que toma de punto de partida a Edgar Degas, y 'La lección de anatomía' de Javier Arce, que recupera 'La lección de anatomía del Dr.Nicolaes Tulp' de Rembrandt.

La muestra reúne 'Meninas IX' de Soledad Sevilla, en la que la artista se fija en luz y el espacio de la obra de Velázquez, junto a 'Las meninas de Picasso' de Richard Hamilton, un tributo al pintor malagueño a través de la reinterpretación que hizo del óleo de Velázquez.

La exposición se completa con un programa de actividades con visitas escolares, el taller familiar 'Mirar atrás, ir hacia adelante' y la experiencia 'Una fuerza del pasado' en la plataforma CaixaForum+.