CaixaForum Barcelona impulsa un ciclo de pensamiento con Hartmut Rosa y Lucrecia Martel

Hartmut Rosa. - CAIXAFORUM - JURGEN SCHEER

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Barcelona ha impulsado el ciclo de pensamiento 'En pausa', que contará con el sociólogo y escritor alemán Hartmut Rosa, la directora y guionista argentina Lucrecia Martel y la filósofa Victoria Camps.

El ciclo, que se celebrará el 15 y 28 de septiembre y el 10 de noviembre, propone "parar un momento la lógica de la urgencia para observar con más atención los cambios que experimenta la sociedad contemporánea", informa Fundación La Caixa en un comunicado de este miércoles.

Rosa conversará con la investigadora Alexandra Lauda; Martel, con la periodista Noelia Ramírez, y Camps, con el filósofo Eudald Espluga.

Coincidiendo con el diálogo protagonizado por el sociólogo alemán, la plataforma de 'streaming' divulgativa CaixaForum+ estrenará la serie de producción propia 'En pausa. Lecturas para pensar el presente'.

Con 8 capítulos de 20 minutos de duración, se estrenará con las voces de los escritores Julian Barnes, Valeria Luiselli y David Uclés; de la escritora y académica Kate Crawford, y del escritor y sociólogo Eric Sadin.