La calle Constitució en Barcelona se renueva entre la rambla Badal y Riera Blanca

Imagen de las actuaciones en la calle de la Constitució - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona empezará este lunes las obras de la calle Constitució, entre la rambla Badal y Riera Blanca en el distrito de Sants-Montjuïc, y durarán del 15 al 29 de septiembre.

Se trata de la segunda fase de renovación, después de una primera en que se renovó el pavimento y las aceras, entre la rambla Badal y la calle Sagunt en su cruce con la calle Parcerisa, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

Los trabajos implicarán el corte de la circulación en este tramo, para de renovar completamente el pavimento y ampliar la acera.

Desde junio, este tramo de Constitució ya era de sentido único en dirección L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), lo que se mantendrá después de las obras.

Además, se hará una nueva regulación semafórica de la rotonda de la rambla Badal para mejorar el flujo de vehículos.

La obra forma parte del Pla de Manteniment Integral (PMI), que este año se lleva a cabo en el barrio de La Bordeta, con una treintena de actuaciones y una inversión de más de dos millones de euros en el marco del Pla Endreça.