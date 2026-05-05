La Calòrica y T de Teatre se unen para el proyecto 'Les dones Piñeiro' que se estrenará en 2027 - T DE TEATRE/LA CALÒRICA

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las compañías teatrales catalanas La Calòrica y T de Teatre se unirán en el proyecto 'Les dones Piñeiro', reuniendo a sus equipos artísticos y de intérpretes, y la obra se estrenará el 3 de febrero de 2027 en el Teatre Poliorama de Barcelona.

'Les dones Piñeiro' es una historia de familia, de clase, de género y de identidad y, sobre todo, la historia del papel a menudo silenciado de la mujer en las luchas obreras y sindicales de la década de los 80 ambientada en una fábrica ficticia de calderas, informan este martes las compañías en un comunicado.

A través de diversas generaciones de la familia Piñeiro, procedentes de Galicia e instaladas en el cinturón industrial de Barcelona, la obra recorre diferentes momentos de la historia reciente como la equiparación salarial de los primeros años democráticos hasta los ERE derivados del estallido de la burbuja inmobiliaria.

El texto de 'Les dones Piñeiro' está en proceso de escritura y lo firma Joan Yago y el director será Israel Solà (La Calòrica) y el espectáculo contará con intérpretes de ambas compañías: Mamen Duch, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Júlia Truyol, Marta Pérez, Carme Pla, Marc Rius y Àgata Roca.

Roca, de T de Teatre, ha destacado de La Calòrica "su mirada lúcida y contemporánea, la capacidad de hacer humor con inteligencia y sentido crítico", mientras que desde La Calòrica, Esther López ha mostrado su admiración por el modelo de compañía de T de Teatre, por permanecer juntas tantos años y su valentía a la hora de reinventarse.

T DE CALÒRICA

T de Teatre es una compañía con 35 años de trayectoria, mientras que La Calòrica, con 15 años de recorrido, y la unión entre ambas formaciones representa un acontecimiento poco habitual en el sector y un diálogo creativo entre dos generaciones teatrales que comparten "el compromiso con el teatro de creación, la comunidad y el humor como herramienta crítica".

"No queremos hacer un espectáculo de T de Teatre o de La Calòrica, sino precisamente un espectáculo fruto de esta unión. Un espectáculo de las T de Calòrica", ha añadido Carme Pla, de T de Teatre.