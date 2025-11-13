Calviño (BEI) recuerda como Catalunya fue una de las "prioridades" en su etapa en el Gobierno

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha recordado cómo Catalunya fue una de las principales "prioridades" del Gobierno en su etapa de cinco años y medio como vicepresidenta y ministra de Economía.

Lo ha dicho este jueves en la presentación de su primer libro 'Dos mil días en el Gobierno' en el Cercle d'Economia de Barcelona, en un diálogo distendido con los periodistas Jaume Masdeu y Gemma Nierga, en el que ha evitado responder preguntas relacionadas con la actualidad política, como la financiación singular o la falta de Presupuestos.

Así, ha asegurado que la recuperación de la concordia en Catalunya fue una de las prioridades principales, "si no la prioridad número uno", del Gobierno y, en concreto, del presidente, Pedro Sánchez.

"El cambio que hemos vivido aquí (Catalunya) es justamente uno de los aspectos de los que me siento más orgullosa: de haber participado en un Gobierno que ayudó a recuperar ese clima de convivencia que siempre ha caracterizado a la sociedad catalana", ha añadido.

Calviño, que también estuvo en el Gobierno durante la pandemia, ha subrayado el importante papel que desarrolló el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que por aquel entonces era ministro de Sanidad.

A su juicio, el comportamiento de Illa fue "absolutamente clave" para mantener la tranquilidad y el rumbo en un momento en el que había mucho ruido y mucha controversia.

"EUROPA SALVÓ A ESPAÑA"

En primera persona, Calviño (A Coruña, 1968) plasma en el libro las memorias sobre su paso por el Gobierno, entre junio de 2018 y diciembre de 2023, un período lleno de acontecimientos como la pandemia, el inicio de la guerra en Ucrania o la crisis energética.

"Europa salvó a España, porque todas las medidas que tomamos aceptadas no hubieran sido sostenibles sin la ayuda de Europa", ha recordado, al tiempo que ha considerado que el Gobierno también contribuyó a que Bruselas diera una respuesta de unidad y de solidaridad.

"RESPETO" POR EL INE

Preguntada por el capítulo que le dedica al Instiuto Nacional de Estadística (INE), cuyo contenido ha cobrado cierto interés al explicar cómo Calviño ayudó a la institución, ha señalado que su objetivo en el libro era reflejar "la complejidad de la producción de estadísticas en un contexto de 'shock'" como el de la pandemia.

"Sobre este tema, sí quiero decir y quiero dejar un mensaje absolutamente claro, y es total respeto por el INE, por Eurostat, y por todas las metodologías y el trabajo de los excelentes profesionales", ha añadido.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Calviño, que ha definido su periodo como ministra como "trepidante", ha recordado que tuvo que estar expuesta las 24 horas del día a que los periodistas le hicieran cualquier pregunta en cualquier momento, lo que para ella es algo único del oficio de los miembros del Gobierno.

Preguntada por las críticas que en el libro lanza a los medios, la exministra ha lamentado que en muchas ocasiones se pierde el foco de lo que realmente es trascendental para los ciudadanos, ante lo que ha abogado por "tratar de diferenciar bien lo que es ruido de la sustancia".