La Cámara de Barcelona abre la Llotja de Mar a la ciudadanía con entrada libre y visitas guiadas

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha decidido abrir el edificio de la Llotja de Mar a la ciudadanía, con entrada libre a la planta baja de 11 a 17 horas todos los días --siempre que no haya actos privados-- y visitas guiadas en verano, Navidades y Semana Santa.

Lo ha explicado este martes el presidente de la corporación, Josep Santacreu, en una visita para prensa e influencers, en la que ha dicho que "es un edificio bastante desconocido".

Ha enmarcado la apertura en un programa para acercar la Cámara a las empresas y la gente: "Es lógico empezar a enseñar y acercar este edificio tan importante para la Cámara, pero también para la ciudad y el país".

"Creemos que los ciudadanos, igual que ya pueden visitar el gótico religioso, deben poder visitar el gótico civil", ha dicho Santacreu, que ha recordado que los equivalentes de Valencia y Palma también están abiertos al público.

MÁS DE 700 AÑOS

La Llotja de Mar tiene más de 700 años de historia, ya que su origen se remonta al siglo XIV, cuando los mercaderes de Barcelona necesitaron un espacio para reunirse, negociar y formalizar contratos.

El edificio fue impulsado por el Consolat de Mar y el Consell de Cent como "símbolo del poder y la prosperidad del estamento mercantil de la ciudad".

Tras la Guerra de Sucesión, el edificio fue ocupado por las tropas borbónicas, hasta que, en 1758, recuperó objetivo inicial con la Real Junta Particular de Comercio, que lo reformó.

La Llotja está formada por un conjunto de edificios superpuestos con diferentes estilos artísticos, que incluyen el Salón de Contrataciones --de estilo gótico catalán--, el Pati dels Tarongers, el Saló Daurat, el Saló dels Cònsols o la Escola de Nobles Arts.