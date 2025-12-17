La Cámara de Barcelona apoya la futura central reversible en el embalse de la Baells

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha mostrado su apoyo a la futura central reversible en el embalse de la Baells, en el Berguedà (Barcelona), y "confía que genere un retorno justo y beneficios para la comarca, en un comunicado este miércoles.

El proyecto está promovido por Verbund y Capital Energy, prevé una inversión de 400 millones de euros y dar trabajo a 500 personas de forma directa y 1.200 de forma indirecta durante la construcción, y a otras 30 cuando esté en funcionamiento.

La corporación ha señalado la necesidad de impulsar acciones que fomenten la soberanía energética y la sostenibilidad y ha destacado el "impacto positivo" que tendrá sobre el tejido empresarial de la zona.

Prevé que la central posicione a la comarca como un "referente en energías renovables" y que actúe como un motor de tracción para otros sectores.

La Cámara se ha comprometido a realizar un seguimiento activo del proyecto, que prevé iniciar su construcción en 2028 para "garantizar que las empresas del territorio puedan aprovechar al máximo las sinergias derivadas".