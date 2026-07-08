La Cámara de Barcelona aprueba inicialmente una representatividad del Pleno "más equilibrada"

Archivo - El presidente de la Cámara, Josep Santacreu- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de la Cámara de Barcelona ha aprobado este miércoles una nueva clasificación de los vocales del Pleno para "una representación más equilibrada y proporcional" del autónomo, la pequeña, la mediana y la gran empresa.

El Pleno del jueves 16 de julio deberá votar si ratifica esta modificación del Anexo del Reglamento de Régimen Interior sobre la estructura del censo electoral de la institución, informa en un comunicado.

Se establece una clasificación de vocales elegidos por sufragio en grupos y categorías que compondrán el Pleno, y también "una nueva propuesta de las vocalías de mayor aportación voluntaria", que pasan de 2 a 10.

12 GRUPOS CON TODAS LAS ACTIVIDADES

La nueva clasificación son 12 grupos con todas las actividades económicas del censo empresarial, con 44 vocales electos que serán miembros del pleno, más 6 representantes a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas.

Este acuerdo pretende "una representación equilibrada y proporcional" del autónomo, la pequeña, la media y la gran empresa dentro del máximo órgano de gobierno y representación de la corporación.