La Cámara de Barcelona impulsa las comunidades energéticas entre las empresas de l'Anoia (Barcelona)

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en l'Anoia (Barcelona) impulsará las comunidades energéticas en el tejido empresarial de la zona para presentar las ventajas de este modelo y facilitar la incorporación de nuevos participantes, ha explicado la entidad este miércoles en un comunicado.

Para ello, la cámara ha organizado, con el apoyo del Ayuntamiento de Igualada, un encuentro dirigido a las empresas de la comarca el próximo 30 de enero, en el que "se acercarán a los participantes los principios de funcionamiento de una comunidad energética, las ventajas económicas y medioambientales que ofrece y experiencias reales de éxito".

El evento contará con las intervenciones del impulsor de la comunidad económica local, David Rubio; el presidente y responsable de estrategia de la consultora energética Femmes Energia, Víctor Costa, y el miembro de la comunidad energética La Santguimenca Jordi Farrés.