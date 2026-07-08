La Cámara de Barcelona incorpora a Occident como nuevo socio institucional

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el consejero delegado de Occident, Hugo Serra - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha incorporado a Occident como nuevo socio institucional, con el objetivo de acercar la corporación al tejido empresarial e institucional y con la voluntad de tejer una red de socios representativos de los distintos sectores.

Así, ambas organizaciones unen fuerzas para "impulsar servicios y soluciones para fortalecer el tejido empresarial catalán y hacerlo más competitivo", informa la Cámara en un comunicado este miércoles.

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el consejero delegado de Occident, Hugo Serra, han firmado el acuerdo en un encuentro en las oficinas centrales de la Cámara.

La reunión también ha contado con la participación del director gerente de la Cámara, Roger Guasch, y el consejero de Estrategia Institucional y Corporativa de la Cámara, Enric Jové.

Atualmente, son socios institucionales de la Cámara: Banc Sabadell, Caixa Enginyers, el Circuit de Barcelona-Catalunya, Colonial, Damm, Grant Thornton, Ibercaja, Indra , Wolters Kluwer, Fundación Ibercaja, Fira de Barcelona, Veolia y Occident.