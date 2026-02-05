La Cámara de Barcelona insta a ejecutar 1.000 millones anuales para Rodalies hasta 2030

La directora de Estudios de Infraestructuras de la Cámara de Barcelona, Alícia Casart. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha instado a que el ritmo de la ejecución presupuestaria para Rodalies se acelere hasta los 1.000 millones de euros anuales para el periodo 2026-2030, después de que en los últimos dos años la media haya sido de 600 millones anuales, para alcanzar los 8.000 millones de inversión total prevista hasta 2030.

Así lo ha manifestado este jueves la directora de Estudios de Infraestructuras, Alícia Casart, durante la presentación del informe 'Rodalies: punt d'inflexió', donde ha criticado el "déficit histórico de infraestructura y competencial" en la red ferroviaria catalana y ha elaborado una hoja de ruta a seguir a partir de ahora.

Inicialmente, el Pla de Rodalies 2020-2030 contemplaba una inversión de 6.345 millones de euros para la red ferroviaria catalana, de los cuales ya se han ejecutado 2.666 millones, aunque recientemente la cifra total ha ascendido hasta los 8.000 millones, sobre todo por el programa de mantenimiento y reposición de activos.

Antes de este incremento, a dicho programa le correspondían 1.018 millones, de los cuales 530 millones ya se habían ejecutado, y el volumen presupuestario actual ha escalado hasta los 2.243 millones.

"La inversión a ejecutar para el periodo 2026-2030 para llegar a los 8.000 millones es de 5.371 millones, por lo que se tienen que ejecutar más de 1.000 millones anuales en ese periodo, cuando la media de los últimos dos años ha sido de 600 millones anuales", ha alertado Casart.

Asimismo, ha indicado que antes de enero de 2026 había un retraso de 800 millones de euros en ejecución y de cerca de 1.000 millones de euros en adjudicaciones.

UNA "ENSEÑANZA" PARA EL FUTURO

Durante la presentación, el vicepresidente de la Cámara de Barcelona, Miquel Martí, ha subrayado que la entidad "lleva décadas avisando del déficit de inversiones en el ámbito ferroviario".

"No nos ha sorprendido lo ocurrido, sino la magnitud que ha tenido, agravada por las condiciones climáticas", ha lamentado.

Ante este escenario, ha sostenido que "no es momento de mirar atrás, pero sí que debe servir como enseñanza para todos los sectores implicados --Ministerio, Adif y Renfe--", al tiempo que ha instado a resolver primeramente la garantía de seguridad del sistema, en sus palabras.

AFECTACIONES ACTUALES

Los incidentes ocurridos en enero de 2026, con el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) que se saldó con un muerto debido a la caída de un muro, han marcado un "punto de inflexión" y una reflexión sobre la red ferroviaria catalana, según la Cámara.

Casalt ha hecho hincapié de la situación que vive el tráfico ferroviario de mercancías, porque las rutas para circular "son muy específicas y limitadas", como el corte del túnel de Rubí o en Gelida, ahora mismo dos grandes obstáculos para la salida de productos hacia Europa o hacia el centro/sur peninsular, ha dicho.

A esto hay que añadirle el corte en la AP-7 entre Martorell y Sant Sadurní (Barcelona), asociado al accidente en Gelida.

PUERTOS

Según el informe, a día 2 de febrero, el Puerto de Barcelona no podía mover ninguna de sus 8 circulaciones diarias (entre entradas y salidas) en ancho internacional, y en ancho ibérico se podía hablar solamente de entre 4 y 6 circulaciones diarias de las 60 al día habituales.

En cuanto al Port de Tarragona, si en una semana tiene una veintena de circulaciones diarias, entre el 21 y el 29 de enero tuvo una media de 6.

HOJA DE RUTA "EXHAUSTIVA"

Una vez analizadas las afectaciones actuales, Casalt ha llamado a "no volver a repetir el mismo error, planificando lo que se deba para que la red sea robusta, resiliente y fiable".

Entre sus propuestas, destacan que las revisiones de urgencia de Adif y Renfe ligadas a los puntos de riesgo sean "la máxima prioridad de ejecución", un estudio exhaustivo de la red y de todo el entorno de obra civil asociada y un cambio de cultura en la forma de gestionar y mantener la red ferroviaria, en sus palabras.