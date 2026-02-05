Cámara de Barcelona mantiene la previsión de crecimiento en Catalunya para 2025 (2,9%) y 2026 (2,4%)

La Cámara de Barcelona mantiene la previsión de crecimiento de la economía catalana para 2025 y 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha mantenido la previsión de crecimiento de la economía catalana para 2025 (2,9%) y 2026 (2,4%), con el consumo privado y la inversión productiva como grandes motores y unas exportaciones "resilientes" y con buenas perspectivas ante los recientes acuerdos comerciales por parte de la Unión Europea (UE).

Así lo ha expresado este jueves el jefe del Gabinete de Estudios Económicos, Joan Ramon Rovira, en la presentación del Informe trimestral de coyuntura catalana y perspectivas que elabora la entidad cameral, aunque ha puntualizado que estas previsiones no tienen en cuenta las recientes afectaciones en la red ferroviaria.

"Las perspectivas son previas al inicio de las afectaciones en la red de Rodalies, que pueden tener una magnitud que haga revisar la perspectiva de crecimiento de cara a 2026", ha aclarado Rovira.

Ante las actuales previsiones, ha asegurado que pese a que se modere el crecimiento (del 2,9% de 2025 al 2,4% de 2026), las cifras siguen siendo positivas, incentivadas por "el impulso del consumo privado, el dinamismo de la ocupación, el aumento de la renta para los hogares y una mayor inversión productiva".

Estos factores, a su parecer, compensarán la ralentización del sector exterior --por un incremento de las importaciones-- y del consumo público, ante una mayor contención presupuestaria de la UE pese a los incrementos en Defensa.

"TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA"

El informe revela que a partir del tercer trimestre de 2024, se observa un repunte en la inversión productiva, total y por trabajador, resultado del crecimiento del PIB o el impulso final de los fondos Next Generation EU.

Sin embargo, Rovira ha argumentado que la falta de personal "podría dificultar el crecimiento", con un 61,5% de las empresas encuestadas que considera que la falta de personal adecuado frena su negocio, una proporción que crece año tras año, en sus palabras.

También ha hecho hincapié en que Catalunya "no sólo crece por el turismo", sino que hay sectores que poco a poco van ganando peso relativo, como la información y comunicaciones, actividades profesionales, educación y sanidad, que registran un "mayor peso en el ciclo expansivo 2019-2025 en términos de empleo".

Por contra, la industria manufacturera, el comercio y la hostelería (áreas tradicionalmente intensivas en trabajo) pierden peso relativo.

BROTES VERDES EN PRODUCTIVIDAD

Respecto a la productividad, Rovira ha celebrado que la productividad por trabajador equivalente a tiempo completo "aumenta moderadamente, más en Catalunya que en España", donde se ha registrado un retroceso en el tercer trimestre de 2025.

Asimismo, la productividad por hora efectiva "mantiene un crecimiento incipiente en calidad en Catalunya", que también gana competitividad respecto a la Eurozona, mientras que el conjunto de España pierde, en parte por el aguante de las exportaciones catalanas.

Este buen comportamiento se debe al comercio con regiones como China e India, que han mitigado la caída de las ventas en Estados Unidos, donde la reducción se ha percibido más en valor físico (toneladas de productos exportadas) que en valor económico.

ACUERDOS COMERCIALES DE LA UE

Las buenas perspectivas de crecimiento económico de cara a 2026 por parte de la Cámara de Barcelona están también vinculadas a los recientes acuerdos comerciales de la UE con el Mercosur y la India.

"Unas 1.500 empresas catalanas exportan regularmente hacia el Mercosur. Las exportaciones hacia esa región representan un 1,4% del total, por lo que el acuerdo tiene un gran potencial de crecimiento", ha indicado Rovira.

El representante de la entidad cameral ha añadido que la reducción de aranceles "se implementará de forma progresiva" (hasta 15 años), y que saldrán beneficiados los sectores químico, farmacéutico, automovilístico y de productos agrícolas más elaborados catalanes.

En contrapartida, habrá más competencia de productos de menor valor añadido y subsectores específicos, como la carne de vacuno o los aceites de menor calidad.

Sobre el acuerdo comercial con India, Rovira ha explicado que el país asiático "muestra una tendencia creciente como socio comercial por el lado de las importaciones", mientras que las exportaciones son relativamente bajas y con el acuerdo podrían salir beneficiadas, en sus palabras.