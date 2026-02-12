La Cámara de Barcelona pide armonizar el IVA del arte para garantizar la viabilidad del sector

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha reclamado armonizar el IVA del arte para garantizar la viabilidad de las galerías y del sector creativo, en un comunicado este jueves.

El sector ha realizado una protesta para pedir la reducción del IVA del 21% que se aplica actualmente a la venta de arte, "para acabar con una situación de competencia perjudicial", que según la corporación, puede conllevar el, textualmente, vaciado del tejido empresarial cultural y minar el tejido creativo.

La Cámara ha recordado que, del 2 al 7 de febrero, 200 galerías de arte de toda España cerraron temporalmente y que el sector suspenderá durante tres meses cualquier colaboración gratuita con instituciones públicas.

Ha señalado que el IVA del arte es superior al de otras actividades culturales, como el cine, el teatro o los libros, que tienen tipos reducidos.

"Este diferencial fiscal sitúa al sector del arte visual en una posición de desventaja y castiga especialmente al artista", ha señalado el ente.