La Cámara de Barcelona revisa al alza el crecimiento económico de Catalunya en 2026 hasta el 2,8%

El jefe del Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Barcelona, Joan Ramon Rovira. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha revisado al alza la previsión de crecimiento de la economía catalana, de 3 décimas en 2026 hasta el 2,8% y de 2 décimas en 2027 hasta el 2,0% debido al "buen comportamiento del PIB durante el primer semestre del año y al impulso del turismo".

Lo recoge el Informe de Coyuntura de la economía catalana elaborado trimestralmente por la Cámara de Barcelona y el AQR-Lab de la Universitat de Barcelona (UB), presentado este martes en la sede de la Cámara por el presidente, Josep Santacreu, y el jefe del Gabinete de Estudios Económicos Joan Ramon Rovira.

Según Rovira, la economía de Catalunya "aguanta pese a todo" y muestra resiliencia, con un sector turístico que ha registrado "récords de llegadas y de gasto" atribuidos parcialmente a la inestabilidad geopolítica de destinos competidores.

INFLACIÓN

La inflación prevista también se ha revisado al alza en 2026, 4 décimas más hasta el 3,7%, aunque con una "ligera moderación" en 2027 hasta el 3,4%.

La demanda interna continuará siendo el principal motor de la economía, pero "perderá dinamismo en los próximos trimestres" frenada por la inflación, el alza de los tipos de interés y un mercado laboral en el que han detectado un menor dinamismo.

El contexto geopolítico "está determinando en estos momentos la evolución de la economía catalana, europea, americana", ha afirmado Joan Ramon Rovira, que ha hecho referencia a que las exportaciones de bienes y servicios no turísticos han aportado una ligera aportación negativa pese a representar el 32% del PIB catalán.

VIVIENDA

Sobre el estado del mercado de la vivienda, el jefe del Gabinete de Estudios Económicos ha valorado positivamente que el número de viviendas acabadas es "creciente", de más de 17.600 en lo que llevamos de 2026, pero ha afirmado que hay un estancamiento en las viviendas empezadas.

Ha dicho en este sentido que el actual ritmo de construcción no permite la absorción de los hogares que se crean cada año, y ha apuntado que el encarecimiento de la financiación provocado por la subida de los tipos, además de la persistencia de la inflación que reduce la capacidad adquisitiva podría disminuir la demanda solvente en un futuro próximo.

El número de compraventas se mantiene en niveles "elevados" aunque con señales de ralentización: en concreto, entre enero y julio de 2026 registraron una caída del 0,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

"Si la demanda solvente se reduce lo suficiente, el número de compraventas disminuiría, afectando al ritmo de crecimiento de los precios de venta", ha añadido la Cámara.

AFILIACIÓN

La afiliación a la Seguridad Social mantiene un ritmo de crecimiento "elevado y dinámico", con un incremento interanual del 2,5% entre enero y septiembre de 2026, aunque Rovira ha atribuido este incremento a la regularización extraordinaria de migrantes.

Desde el inicio del proceso, la afiliación de personas de fuera de la Unión Europea (UE) se ha acelerado, mientras que la de españoles, el 80% del total, y la de ciudadanos comunitarios, que representan el 5%, se ha moderado respecto a los trimestres anteriores.