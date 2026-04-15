La Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental reconocerá a 5 empresas y entidades de la comarca

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona en el Vallès Oriental, Pep Garcia - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Barcelona en el Vallès Oriental reconocerá a cinco empresas y entidades de la comarca que destacan por su trayectoria, sostenibilidad, innovación y compromiso social, entre otros, durante el Dia de la Cambra, el próximo 5 de mayo en el Campus Fundació de Mollet del Vallès.

Los Reconeixements Cambra 2026 destacarán el papel de Sagalés, la Fundació El Xiprer, Relats, la Fundació Sanitària Mollet y Abel Artesans, informa la Cámara este miércoles en un comunicado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona en el Vallès Oriental, Pep Garcia, ha explicado que estos son ejemplos de ambición y superación empresariales, pero también de impacto social y de respeto por el medio ambiente: "Nos recuerdan que la empresa también desempeña un papel clave en la construcción de una sociedad mejor".

"Este es nuestro particular homenaje a empresas y entidades vinculadas a nuestro territorio que representan el mejor 'saber hacer' del Vallès Oriental", ha añadido.

El Dia de la Cambra en el Vallès Oriental, que cuenta con el apoyo de Ibercaja, Etalentum y Samsung, también incluirá una conferencia central a cargo del experto en IA Carlos Escapa, bajo el título 'La IA en la pràctica: sense soroll ni exageracions'.