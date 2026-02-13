La Cámara de Girona y Leitat impulsaran la innovación empresarial en Girona

Momento de la firma del acuerdo. - CÁMARA DE GIRONA

GIRONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Girona y Leitat han firmado un convenio marco de colaboración para impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en empresas de Girona, informan en un comunicado conjunto este viernes.

El pacto establece un marco estable para fomentar la colaboración entre ambas instituciones y facilitar que las empresas puedan acceder a soluciones tecnológicas avanzadas, participar en programas europeos y desarrollar proyectos de innovación con apoyo técnico especializado.

Entre las actividades previstas están la organización de jornadas técnicas, misiones comerciales, eventos sectoriales y visitas a laboratorios.

También se ofrecerá el intercambio de oportunidades de financiación y la canalización de empresas interesadas en desarrollar proyectos de I+D+i.

El acuerdo tiene una vigencia de dos años prorrogables y prevé la definición de una comisión de seguimiento para identificar oportunidades, preparar proyectos concretos y evaluar los resultados de la colaboración.