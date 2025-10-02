La Cámara de Sabadell (Barcelona) reclama la "ejecución inmediata" del Plan aeroportuario de 2001

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha reclamado la "ejecución inmediata" del Plan Director Aeroportuario de 2001 y ha recordado que el aeropuerto de Sabadell es, textualmente, un activo esencial y complementario del aeropuerto de Barcelona, en un comunicado este jueves.

Ha señalado que el aeródromo de Sabadell es "el único internacional dedicado exclusivamente a la aviación general" de la Región Metropolitana de Barcelona.

Además, ha subrayado que es "el más destacado en este ámbito de España", junto al de Madrid-Cuatro Vientos, con más de 200 aeronaves, 58.600 operaciones anuales y más de 6.500 pasajeros.

Entre las acciones prioritarias que reclama la Cámara están la ampliación de la superficie de actividades económicas e industriales; la conexión con la red de Rodalies y la integración con la AP-7 y la C-58, y la ampliación de la longitud de la pista actual.

También pide nuevos servicios de aviación corporativa y aerotaxi; adaptar la infraestructura para tener un horario fijo independiente de la luz solar, o la puesta en funcionamiento plena del Museu de l'Aviació de Catalunya.