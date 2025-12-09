La Cámara de Sabadell se suma al programa que facilita el acceso de las pymes a la FP dual

Cámara de Comercio de Sabadell (Barcelona). - CÁMARA DE COMERCIO DE SABADELL

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Sabadell se ha incorporado, con el impulso de la Cámara de España, la colaboración de la Fundación CaixaBank Dualiza, la Fundación Bertelsmann y cofinanciación del Fondo Social Europeo+, al programa 'Apoyo al Tutor de Pymes y micropymes', una iniciativa diseñada para facilitar la participación de las pequeñas empresas en el nuevo modelo de Formación Profesional (FP) dual.

El programa ofrece a las pymes la figura del tutor externo, un profesional con experiencia que acompaña al tutor de la empresa en diversas tareas como la coordinación con el centro educativo, el apoyo en la planificación del aprendizaje y asistencia en gestiones administrativas, informa la entidad cameral en un comunicado.

Este acompañamiento permite que las pymes superen barreras históricas como la carencia de personal, el desconocimiento del proceso o la burocracia, y se alza como "esencial" para el éxito del modelo dual en un tejido empresarial formado en un 99,8% por pymes, ha valorado el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.

Desde la Cámara de Sabadell, su presidente, Ramon Alberich, ha destacado que la FP Dual puede convertirse en "una alternativa clave para llenar el vacío que ha dejado la desaparición de la figura tradicional del aprendizaje".

Actualmente participan otras 18 Cámaras de Comercio: las de Alicante, Barcelona, Gijón, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza continúan su labor, mientras que este año se han incorporado las de Girona, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Terrassa, Alcoy, Castellón, Orihuela, Cáceres, Mallorca, Murcia y Navarra.