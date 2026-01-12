La Cámara de Tarragona volverá a Irak el 13 de abril para una misión comercial de cuatro días

Archivo - Constitución del pleno de la Cámara de Tarragona. - CÁMARA DE TARRAGONA - Archivo

TARRAGONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Tarragona volverá a Irak el 13 de abril de 2026 en el marco de una misión comercial que se prolongará hasta el día 16, según ha informado en un comunicado este lunes.

La entidad cameral ha destacado que Irak se encuentra en una posición estratégica dentro de Oriente Medio, y que cuenta con una economía "en proceso de recuperación".

Ha puntualizado que los objetivos de la misión son "facilitar el acceso a nuevas oportunidades comerciales, establecer contactos de valor y posicionar a las empresas participantes".