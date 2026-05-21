La Cámara de Terrasa (Barcelona) reunirá 32 empresas y 200 ofertas de trabajo en ActiVallès

Imagen del edificio de la Cámara de Terrasa (Barcelona). - CÁMARA DE TERRASA

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Terrasa (Barcelona) prevé reunir a 32 empresas y entidades que ofrecerán 200 ofertas de trabajo en la segunda edición de la Fira de l'Ocupació ActiVallès, que se celebrará el próximo martes en su sede y de forma virtual, informa en un comunicado este jueves.

La convocatoria se completará, además, con una programación de talleres y charlas para dar herramientas prácticas para la búsqueda de trabajo y abordar los retos del mercado laboral.

El encuentro tiene el objetivo de conectar personas y empresas candidatas, y favorecer así la inserción laboral y generar nuevas oportunidades de profesionales en el territorio.

Según la coordinadora de Projectes de Formació de la Cámara de Terrassa, Sònia Pardines, en la primera edición de la feria se vio la necesidad de crear puntos de encuentro físicos entre los trabajadores y empresas: "Hoy disponemos de muchos recursos online, pero a la vez también hace falta preservar esta conexión más personal", ha sostenido.

Así, en el espacio presencial en la sede de la entidad, los asistentes podrán visitar los stands de las empresas, dejar sus currículums y participar en entrevistas.