La Cámara de Terrassa (Barcelona) abordará en una jornada el impacto del rearme europeo en empresas

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) abordará en una jornada el próximo 21 de noviembre los retos y oportunidades que la nueva estrategia de la Unión Europea (UE) en soberanía y rearme industrial y tecnológico plantea para el tejido empresarial de la demarcación, según ha informado este lunes en un comunicado.

El presidente de la entidad, Ramon Talamàs, será el encargado de abrir la jornada, que continuará con una conferencia a cargo del especialista en geopolítica, jefe de Estrategia del Puerto de Barcelona y secretario general de MEDPorts, Jordi Torrent.

En la sesión, en la que también habrá una mesa redonda, se debatirán las implicaciones que esta nueva estrategia europea puede tener para los sectores empresariales más expuestos a los cambios geopolíticos y tecnológicos.

También se abordará el impacto en las cadenas de suministro y en la competitividad de las empresas de la demarcación.

Cambractiva es un ciclo de debates y reflexión impulsado por la Cámara de Terrassa con el objetivo de poner sobre la mesa temas de alto interés para la actividad empresarial y directiva de la demarcación.