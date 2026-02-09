La Cámara de Terrassa (Barcelona) acoge la VI Trobada dels European Digital Innovation Hubs

Archivo - Cámara de Comercio de Terrassa (Barcelona) - CÁMARA DE COMERCIO DE TERRASSA - Archivo

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) acogerá entre este lunes 9 de febrero y el próximo martes 10 de febrero la VI Trobada Nacional dels European Digital Innovation Hubs (EDIHs), ha informado la entidad cameral en un comunicado.

Organizado por el Digital Impulse Hub-Cambra Terrassa, este evento es "el principal espacio de coordinación para los diferentes centros de innovación digital" en España, informa la entidad cameral este lunes el comunicado.

El encuentro contará con la participación de las diferentes entidades coordinadoras y colaboradoras de la veintena de EDIHs de todo el estado, así como representantes de instituciones y otras organizaciones "clave" en el ecosistema estatal de innovación.

Las diferentes jornadas se celebrarán tanto en la sede de la Cámara de Terrasa como en el Customer Welcome Center d'HP Barcelona, ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), lo que "quiere reforzar el liderazgo de la demarcación en el impulso de la transformación digital".

Algunas de las intervenciones para los próximos días incluyen el director gerente de entidad cameral y representante del Digital Impulse Hub-Cambra Terrassa, Josep Prats; el concejal de Empresa, Innovación, Internacionalización y Energía del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Albert Salarich, o el director general del campus HP, Daniel Martínez.

EDIHs

Los EDIHs son el punto de entrada de las necesidades de las pymes para implementar tecnologías disruptivas y llevar a cabo una transformación digital, explica el comunicado, lo que se traduce en "conseguir que las pymes accedan a pruebas de concepto y prueben tecnologías antes de tener que invertir en ellas".

El reto de la red de EDIHs pasa por conseguir que, para 2030, la digitalización avanzada llegue al 70% de las pymes europeas, para lo que, en el caso de España, ha conllevado una inversión de más de 25 millones de euros para cerca de 900 proyectos hasta la fecha.