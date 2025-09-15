La Cámara de Terrassa (Barcelona) acogerá expertos de 8 países en una jornada en septiembre

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) acogerá los próximos 17 y 18 de septiembre el encuentro de los miembros del órgano de gobierno de la Plataforma Europea de Experiencias de Aprendizaje (Eulep), que reunirá a una veintena de expertos técnicos de 8 países europeos.

Estos países colaboran desde 2022 para impulsar la excelencia en la formación profesional y adaptarla a los retos actuales, según ha informado este lunes la corporación en un comunicado.

Así, Terrassa forma parte del Eulep a través del nodo integrado por el Ayuntamiento de Terrassa, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), y la Cámara de Terrassa, que actúa como anfitriona en este encuentro internacional.

El proyecto Eulep, liderado por Eurochambres y cofinanciado por la UE, tiene por objetivo adaptar la formación profesional a los retos de la transformación digital, con especial énfasis en la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual (RV) y la innovación social (IS).

El programa emprende su fase final con la ejecución cursos pioneros e innovadores en ámbitos clave de la digitalización avanzada, y totalmente subvencionados para las empresas y profesionales.