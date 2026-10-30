La Cámara de Terrassa (Barcelona) alerta de una brecha en el retorno económico de la sostenibilidad

Imagen de la segunda edición del ESG Xperts Fòrum celebrado en Terrassa (Barcelona) - CÁMARA DE TERRASSA

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sostenibilidad es valorada cada vez más entre las empresas como un activo estratégico que aporta un valor diferencial y refuerza la competitividad, según la Cámara de Terrassa (Barcelona), aunque ha alertado de que existe una "brecha" de capacidades y recursos para muchas pymes.

Lo ha hecho en el marco de la segunda edición del ESG Xperts Fòrum celebrado el pasado jueves bajo el lema 'Quan la sostenibilitat genera retorn: casos reals d'impacte econòmic i competitivitat empresarial', que ha reunido a una cuarentena de representantes de empresas y organizaciones de la demarcación, informa en un comunicado.

Durante la jornada, el vocal del comité ejecutivo de la cámara y representante institucional del área de sostenibilidad, Joaquim López, ha destacado que integrar la sostenibilidad en el negocio es una "oportunidad histórica" para las compañías en el largo plazo.

La cámara ha destacado también la intervención del socio de Sostenibilidad y Gobernanza Corporativa de KPMG España, Mateo Salazar, que ha afirmado la sostenibilidad ha pasado de ser un cumplimiento normativo a crear valor, lo que ha hecho que se incorpore en la toma de decisiones sobre inversiones, compras, operaciones o financiación.

Sobre la brecha entre las pymes industriales y las empresas más avanzadas en sostenibilidad, Salazar ha dicho que responde principalmente a las diferencias en las capacidades y recursos, y que mientras muchas pymes abordan la sostenibilidad de forma "reactiva" y datos dispersos, las empresas más avanzadas cuentan con responsables especializados e información trazable.