La Cámara de Terrassa (Barcelona) celebrará el lunes la I Jornada del Restaurador con 80 expertos

Archivo - Varias personas sentadas en bares. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona), en colaboración con el restaurante Masia Can Ametller, celebrará el lunes la I Jornada del Restaurador, orientada para las empresas y profesionales del sector de la hostelería y gastronomía y que prevé reunir a más de 80 expertos, ha explicado la entidad cameral este viernes en un comunicado.

El encuentro se celebrará en el restaurante, ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), y pondrá el foco en analizar los retos y oportunidades actuales del sector, especialmente en torno a la sostenibilidad y los criterios ESG como motor de competitividad e innovación, añade el organismo.

Según la responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible de la cámara, Marianella Pereira, esta jornada "se desarrollará con un programa que combinará las ponencias de expertos y casos prácticos en torno a cuatro grandes ejes: retos y oportunidades, innovación y sostenibilidad, gestión del talento y transformación digital".

Así, la primera edición del evento contará con la participación del presidente de la Cámara de Terrassa, Ramon Talamàs, el catedrático de Economía de la UPF y presidente del Observatori de la Pime, Oriol Amat, la consejera delegada de la Fundació del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, o el propietario del restaurante, Rober Navarro.

La jornada está dirigida a empresas y profesionales de la hostelería, como restaurantes, bares, establecimientos hoteleros --excluyendo cadenas-- y proveedores, así como organizaciones empresariales, administraciones públicas y asociaciones sectoriales vinculadas a la actividad gastronómica.