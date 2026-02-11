La Cámara de Terrassa (Barcelona) y Cidihub concluyen su etapa al frente de la red estatal EDIH

DIH4CAT y DIH DATAlife relevan a la Cámara de Terrassa (Barcelona) y Cidihub al frente del EDIH - CÁMARA DE TERRASSA

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) y el Cidihub (Canarias) han concluido su etapa al frente de la red estatal de los Centros Europeos de Innovación Digital (EDIH), que durante este año será encabezada por el DIH4CAT (Catalunya) y el DIH DATAlife (Galicia).

La decisión ha sido tomada durante la celebración del VI Encuentro Nacional de los EDIH en Terrassa, que ha reunido durante los días 9 y 10 de febrero a 17 de la veintena de los centros de innovación de toda España, informa la entidad cameral en un comunicado este miércoles.

Desde 2023, la red estatal de EDIH ha impulsado la transformación digital con la financiación de cerca de 900 proyectos y una inversión superior a los 25 millones de euros.

Este impulso ha hecho posible que más de 865 pymes accedan a servicios especializados.

En este marco, el Digital Impulse Hub - Cámara de Terrassa ha movilizado más de 900.000 euros en 28 proyectos durante el período 2023-2025, con el foco puesto en el acompañamiento a las empresas en la adopción de tecnologías avanzadas para la competitividad.

POLÍTICAS COMUNITARIAS

Durante la segunda jornada del Encuentro, el comisionado europeo del European AI Office, Miguel Álvarez, ha enmarcado a los EDIH como "piezas clave de las políticas comunitarias de IA y digitalización".

Ha destacado que los EDIH "fortalecen las estrategias europeas de aplicación de la IA" y ha añadido que estos 'hubs' pueden crear un entorno de solidez para las pymes y 'startups', ámbitos más alejados de los grandes desarrollos de la Unión Europea (UE) y favorecer su convergencia, en sus palabras.

POR ENCIMA DE LA MEDIA EUROPEA

En este sentido, ha subrayado que España se sitúa por encima de la media europea en adopción de tecnologías avanzadas en el ámbito empresarial, especialmente en IA.

Durante 2025, la media europea se situaba en el 20%, mientras que España alcanzaba el 20,3%, un dato que gana relevancia si se tiene en cuenta que en 2024, tan solo registraba el 11,3%, incrementando 9 puntos porcentuales en un año, según datos del Eurostat.

"Europa debe impulsar esta transformación preservando los valores democráticos, aportando valor a empresas y sociedad sin caer en una carrera alocada por el liderazgo", ha resuelto Álvarez.