La Cámara de Terrassa (Barcelona) y el distrito de Xinjin (China) explorarán oportunidades conjuntas

Imagen del momento de la firma del MOU - CÁMARA DE TERRASSA

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Terrassa (Barcelona) ha recibido esta semana una delegación institucional y empresarial del distrito de Xinjin, una de las principales regiones económicas de China, con el objetivo de establecer relaciones y explorar oportunidades de cooperación económica, industrial y tecnológica.

El vicealcalde del districte de Xinjin, He Enhong, y el director gerente de la cámara, Josep Prats, han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU), informa la entidad cameral este jueves en un comunicado.

La visita también ha contado con una visita de la delegación a diferentes actores del tejido empresarial de Terrassa, en el marco de su interés por el territorio, que cuenta con unas características empresariales similares, ha explicado Prats.