La Cámara de Terrassa (Barcelona) liderará el proyecto europeo Libeccio Plus en el ámbito local

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BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha explicado que liderará el proyecto europeo Libeccio plus en el ámbito local, que tiene el objetivo de transferir a otros territorios mediterráneos herramientas de turismo sostenible basadas en datos, informa en un comunicado este martes.

La nueva fase, enmarcada en el programa Interred Euro-MED, da continuidad al proyecto Libeccio y "reconoce el papel de la corporación en la capitalización de resultados".

Esta nueva etapa se realizará entre julio de este año y diciembre de 2027, y sitúa a Terrassa "como territorio de referencia en el proceso de transferencia del Destination Management Support System (DMSS).

Esta herramienta fue desarrollada y validar durante la primera fase del proyecto y permitirá que Terrassa sea el ejemplo práctico de digitalización y gobernanza turística a escala europea, además de servir de modelo a Occitania (Francia) y Croacia.

La responsable de Servicios de Desarrollo Sostenible y responsable de IT de la Cámara, Marianella Pereira, ha explicado que el nuevo proyecto es "un reconocimiento muy importante al trabajo desarrollado durante el proyecto" y al papel de la Cámara.