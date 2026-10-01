Las Cámaras catalanas de la Propiedad dicen que los Decretos de vivienda crean inseguridad jurídica

Archivo - Vista de la Torre Glòries, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cámaras de la Propiedad de Catalunya han asegurado que los Reales Decretos Ley impulsados por el Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda "profundizan en la inseguridad jurídica y no resuelven el déficit estructural de oferta de vivienda", en un comunicado este jueves.

Han explicado que "comparten la necesidad de abordar, con urgencia, las dificultades de acceso a la vivienda", pero que una política de vivienda eficaz no puede basarse en incrementar las limitaciones sobre el parque existente y trasladar a los propietarios responsabilidades que corresponden a las administraciones públicas.

Por ello, han dicho que el aumento de la oferta "debería ser el centro de cualquier política de vivienda" que se impulse.

Las Cámaras consideran preocupante que medidas que "afectan directamente" a la duración de los contratos, la determinación de las rentas y la capacidad de disposición de los propietarios se sigan acumulando sobre un mercado del alquiler que, avisan, ya está sujeto a un nivel muy elevado de intervención normativa.

Por otro lado, han pedido reflexionar sobre el uso de la figura del real decreto ley para introducir reformas estructurales al régimen de arrendamientos urbanos.