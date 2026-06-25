Las Cámaras catalanas ven un crecimiento "más equilibrado" en 2025, con una productividad al alza

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Parlamento de Catalunya, Josep Rull, entre otras autoridades, este jueves en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El Consell de Cambres de Catalunya ha destacado un crecimiento de la economía catalana "más equilibrado" en 2025 gracias al buen comportamiento del empleo y la intensidad laboral, pero especialmente por el repunte de la productividad.

En una de las principales conclusiones de la Memoria Económica de Catalunya 2025, que se ha presentado este jueves en un acto en Barcelona encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu.

La Memoria la han presentado el economista Oriol Amat, y la directora del texto, Carme Poveda, en un acto al que también han acudido el presidente del Parlament, Josep Rull, y los consellers Alícia Romero (Economía), Miquel Sàmper (Empresa) y Eva Menor (Igualdad).

JOSEP SANTACREU

En la apertura del acto, Santacreu ha lanzado un mensaje optimista y ha defendido que "la economía catalana avanza a buen ritmo", pero ha alertado de que se debe seguir avanzando en asuntos como la formación, la industria y la investigación.

También ha avisado de que la crisis de la vivienda afecta tanto a la población como al desarrollo social y económico del territorio: "Si aspiramos a una economía del bienestar, debemos abordar de manera urgente el impulso de la oferta de la vivienda".

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Poveda ha explicado que la economía de Catalunya ha registrado un crecimiento del Producto Interior Burto (PIB) del 2,7% en 2025, por encima del de la zona Euro (+1,4%) y del resto de grandes economías, mientras que el PIB per cápita ha aumentado un 1,6%, también por encima del conjunto de economía de la moneda común (+1,1%).

Según ella, el crecimiento per cápita se sustenta tanto por el alza del 1,1% de la productividad por hora trabajada, como por el del 0,5% de las horas trabajadas por habitante, lo que genera un "balance positivo" porque crece tanto el empleo como la productividad.

Ha valorado que este mismo comportamiento se ha dado también en todo el periodo post pandemia, entre 2023 y 2025, lo que ha reducido la diferencia de productividad con el resto de la zona Euro, que pasa de un -12% a un -7%, en paridad de poder adquisitivo.

"Estamos asistiendo a un cambio cualitativo, porque está creciendo la productividad en un periodo de fuerte creación de ocupación", ha valorado Poveda.

EMPRESAS

Sobre la evolución de las empresas catalanas, Poveda sostiene que desde 2019 se observa una recomposición sectorial hacia actividades de mayor calificación, con un peso de los sectores profesionales no turísticos (TIC, actividades profesionales, finanzas) del 19,4%, mientras que cae el de sectores del comercio, transporte y la hostelería.

Además, ha explicado que el número de grandes empresas ha aumentado hasta las 3.156 en Catalunya, un millar más que hace una década, aunque ha alertado de que la dimensión media es todavía reducida, con sólo un 11,8% de las empresas con 10 o más trabajadores, frente al 15% de la zona Euro.

Amat, por su parte, ha analizado el incremento de los márgenes de las empresas catalanas, que actualmente de cada 100 euros de facturación, ganan 8,36 euros, el doble que la media de la Unión Europea y "muy por encima" que hace 40 años.

RETOS Y PROPUESTAS

Poveda ha señalado dos grandes retos: la falta de personal cualificado, a pesar del crecimiento demográfico, y una mayor fragilidad económica entre las familias, a pesar de este crecimiento económico.

Según la directora del documento, esta fragilidad se da por la congelación de los salarios reales desde 2021, que han crecido a un ritmo muy similar al de la inflación; el alza del precio de la cesta de la compra; el mayor riesgo de pobreza entre las familias con hijos, y el elevado coste de la vivienda.

También ha destacado diferentes propuestas para el crecimiento futuro, que son una mayor inversión empresarial en I+D, impulsar el tamaño del tejido empresarial, mejorar la relación entre oferta y demanda de trabajo e incrementar la oferta de vivienda.