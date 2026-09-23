El Cambra Business&Working de la Cámara de Terrassa (Barcelona) alcanza las 44 empresas

Una de las salas de la Cámara de Terrassa (Barcelona) - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cambra Business&Working de la Cámara de Terrassa (Barcelona) ha alcanzado los 44 proyectos empresariales en sus primeros tres años de funcionamiento, informa la corporación en un comunicado este miércoles.

El proyecto "ha superado la fase de consolidación" y los siguientes pasos son la adaptación de los espacios y las modalidades de uso a las necesidades de los profesionales y sus iniciativas.

Actualmente, 16 empresas, autónomos y 'coworkers' ocupan la totalidad de las oficinas privativas, y el resto de participantes se encuentran en el 'coworking' digital.

El director gerente de la Cámara, Josep Prats, ha explicado que este espacio "combina los espacios de trabajo con la proximidad a los servicios de asesoramiento y acompañamiento" del ente.

La responsable de gestión de los espacios Cambra B&W, Alba Pujol, ha añadido que están "muy pendientes" de detectar las necesidades de los profesionales y adaptarse a los proyectos.

Por otro lado, la Cámara también impulsa el uso de espacios y salas de alquiler de su sede, que, en lo que va de año, han acogido 43 eventos de 23 empresas.