Cambra de Tarragona ve "un tiro en el pie" que 23.000 cruceristas lleguen en domingo con comercio cerrado

Rueda de prensa de la Cambra de Tarragona. - EUROPA PRESS

Roigé pide a Viñuales que declare la ciudad como municipio turístico y critica el retraso en el POUM TARRAGONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Comerç de Tarragona ha avisado de que la llegada de 23.000 cruceristas en domingo a Tarragona con los comercios cerrados esta temporada puede perjudicar la imagen y la promoción de la ciudad: "Es un tiro en el pie".

La presidenta de la Cámara, Laura Roigé, ha argumentado este martes durante la rueda de prensa de balance de 2025 y previsiones para 2026 que mantener los comercios cerrados supone perder "una oportunidad para el comercio".

En cifras de la Cámara, este año llegarán al Puerto de Tarragona 155.000 cruceristas y han atribuido esta cifra de récord a la atracción de una nueva compañía: "El comercio que podría beneficiarse de ello permanecerá cerrado por la obstinación de la administración Viñuales", ha aseverado Roigé.

Para ella, la fórmula "más rápida" para que los negocios pudieran abrir en domingo sería declarar a Tarragona como municipio turístico como lo son otras localidades de la provincia como Altafulla, Calafell, Salou, Torredembarra, Vila-seca o Cambrils, ha enumerado.

PIDEN EL MODELO DE BARCELONA

Otro sistema que la entidad cree que podría adoptarse es el de Barcelona, que fija domingos y festivos concretos en los que los comerciantes pueden abrir durante las temporadas de verano, Navidad o Semana Santa.

Sin embargo, ha admitido que el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ya ha rechazado esta opción por motivos de conciliación laboral, según ella, y ha expuesto la preocupación de la Mesa Institucional de Cruceros ante esta situación.

Preguntada por si las reticencias comerciales de abrir los domingos y festivos vienen de los pequeños negocios, la presidenta de la Cámara ha lamentado: "Ya casi no queda pequeño comercio en Tarragona, se lo han cargado", por lo que ha pedido que grandes superficies como Les Gavarres o el Parc Central puedan abrir.

SIN NUEVO POUM EN LA CIUDAD

La entidad cameral también ha criticado al Gobierno tarraconense por el retraso en la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbanístico Municipal (POUM), que ven necesario para crecer y atraer nuevas inversiones.

Ha acusado al líder socialista de incumplir sus promesas electorales cuando falta poco más de un año para la convocatoria de elecciones municipales: "Dudo seriamente que lleguemos con los deberes hechos".

PERSPECTIVAS DE 2026

Por otro lado, Roigé ha celebrado la apertura de un nuevo aparcamiento gratuito para la estación de alta velocidad del Camp de Tarragona y la previsión de crecimiento de la Cámara de Tarragona en el ámbito internacional para este año.

En concreto, el director gerente, Daniel Martín, ha explicado que esperan incrementar un 50% las misiones comerciales internacionales: de las 22 de 2025 a las 33 de este año, con una programación que visitará 50 países de Europa, América, África y Asia.

En cuanto a la evaluación del ejercicio 2025, la Cámara ha registrado las cifras "más altas de participación" en las distintas ferias de empleo con 300 empresas, 10.000 visitantes y 870 contratos formalizados.