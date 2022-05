Cambray garantiza que el acuerdo sobre el catalán "reafirma el modelo de escuela" de Catalunya

Su departamento asumirá responsabilidades y habrá nuevas pruebas orales de competencia lingüística

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha garantizado este miércoles que el acuerdo sobre el catalán pactado entre PSC-Units, ERC, Junts y comuns "reafirma el modelo de escuela catalana" y protege a los centros ante la sentencia que obliga a impartir un 25% del horario lectivo en castellano.

"Lo que hacemos con este acuerdo de país, con este consenso, es reafirmar el modelo de escuela catalana y proteger jurídicamente a nuestras direcciones, nuestros maestros y todos los proyectos lingüísticos de los centros, ante una sentencia que es una aberración pedagógica", ha asegurado preguntado en el pleno del Parlament por el diputado de Cs Nacho Martín Blanco.

Cambray ha dicho que se garantiza la obtención de todas las competencias orales y escritas al acabar la educación obligatoria aplicando la pedagogía y en función de la realidad sociolingüística: "Volvemos a ver un consenso político por un modelo de escuela catalana. Tenemos consenso social y también pedagógico, porque el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes".

PRUEBAS Y RESPONSABILIDAD

A preguntas de Lorena Roldán (PP) sobre este asunto, Cambray ha asegurado que su departamento asumirá "toda la responsabilidad ante la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros", aprobándolos y validándolos y haciendo después seguimiento de su aplicación y evaluación.

Así, se realizarán pruebas de competencias tanto internas como externas en cuarto de Primaria y segundo de ESO y, de forma censal, en sexto de Primaria y cuarto de ESO, en las que se incorporará la competencia oral en lenguas como novedad, ha resaltado Cambray.

CRÍTICAS DE CS Y PP

Martín Blanco ha acusado a los socialistas y comuns de "actuar como el tonto útil de los partidos nacionalistas", y a ERC y Junts de no aclarar qué implica que el castellano se considere lengua curricular, tras lo que ha sostenido que el acuerdo no cumple con la sentencia del 25% y que Cambray deberá responder ante los tribunales, según él.

El conseller ha señalado a Cs ante esta situación, porque considera que hasta que se creó Cs "la lengua no había sido vista como un problema; eso es porque la lengua en las escuelas nunca ha sido un problema, y eso es porque el problema son ustedes".

Roldán ha cargado contra el líder del PSC, Salvador Illa --ha dicho que tiene una actitud de consentidor y cómplice--, y ha avisado de que la norma no va a servir para no aplicar el 25%: "Que no les pase como a sus compañeros, que venían muy valientes y después ante el juez les entraba el tembleque. Y no siempre habrá un Pedro Sánchez al otro lado para arrodillarse ante sus atropellos".