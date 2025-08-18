Cambrils (Tarragona) recuerda a las víctimas del 17-A con un manifiesto y una ofrenda floral

Ofrenda floral a las víctimas de los atentados terroristas del 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils en el Memorial per la Pau de Cambrils (Tarragona) - AJUNTAMENT DE CAMBRILS

TARRAGONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cambrils (Tarragona) ha conmemorado este lunes el octavo aniversario de los atentados terroristas del 17 y 18 de agosto de 2017 de Barcelona y Cambrils en un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas con la lectura de un manifiesto institucional y una ofrenda floral, informa el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha sido el encargado de abrir la conmemoración con un recuerdo a las víctimas de los ataques, tanto de Barcelona como de Cambrils.

Klein también ha aprovechado para agradecer la "valiosa" labor de los cuerpos de seguridad que preservan el sistema democrático y la convivencia, en sus palabras textuales, y ha puesto de manifiesto valores como el "respeto, la solidaridad y la voluntad de vivir en paz" para que unos hechos así no se vuelvan a repetir.

El jefe de la Policía Local, Carles Besora, ha sido el encargado de leer el manifiesto institucional en el que se han condenado los ataques y se ha recordado a las víctimas.

"El odio, el fanatismo y la violencia no tienen cabida en una sociedad que quiere vivir en paz, libertad y respeto mutuo", ha pronunciado.

Al acabar la lectura, el alcalde de Cambrils, el jefe de la Policía Local y una de las víctimas del atentado han depositado un ramo de flores en el espacio simbólico del Memorial per la Pau y el acto ha finalizado con un minuto de silencio por las 16 víctimas mortales, especialmente por la mujer asesinada en esta localidad.