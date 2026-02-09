La Campanya Contra el Quart Cinturó pide que la inversión en esta vía se destine a Rodalies

Tren de Rodalies - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha reclamado este lunes que el presupuesto previsto para esta infraestructura se destine a la reconstrucción de la red ferroviaria, informa en un comunicado.

La entidad se ha vuelto a pronunciar tras el "colapso" del sistema ferroviario en Catalunya, que atribuye a la gestión de Adif y Renfe para explicar que la situación era previsible por la falta de inversión del Estado y de la Generalitat en transporte público, en sus palabras.

Según el colectivo, pese a la existencia de planes para mejorar el transporte colectivo, las inversiones se ejecutan mayoritariamente en grandes carreteras y en la alta velocidad, afectando a más de 400.000 personas usuarias diarias de Rodalies y Regionales, que buscan alternativas para poder desplazarse.

La campaña reclama un plan de inversiones para reconstruir la red ferroviaria catalana y desarrollar infraestructuras pendientes desde hace años, además de destinar a este fin los recursos previstos para proyectos viarios como la Ronda Nord o el Cuarto Cinturón.

También advierte de que construir el Quart Cinturó entre Terrassa y Sabadell "incrementaría el tráfico y empeoraría la calidad del aire", recordando que nuevas autovías no reducen la congestión y pide un cambio de prioridades y de modelo en Adif y Renfe.