Campos (Aigües de Barcelona) destaca el objetivo de que el agua no dependa "de si llueve o no"

El consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, ha destacado el objetivo de la empresa de que el suministro de agua en los hogares del área metropolitana de Barcelona "no tenga que depender de si llueve o no".

Durante su intervención, este viernes, en el encuentro 'BCN Desperta!', Campos ha subrayado la "apuesta clara" por la regeneración de agua, y ha dicho que las infraestructuras para esta tecnología que hay en el río Llobregat también se deben construir en el Besòs.

Ha recordado que la empresa ha invertido unos 70 millones de euros en infraestructuras para incrementar la resiliencia de la red de agua en caso de una nueva sequía, y que tiene 79 obras en curso.

Ha explicado que durante la última sequía, la compañía estudió cómo se podía garantizar el servicio del agua a pesar de la falta de lluvias y que hizo una planificación de nuevas infraestructuras y de mejoras de las ya existentes.

GEOPOLÍTICA

Campos ha asegurado que el contexto geopolítico también afecta a su empresa, a pesar de que ofrece un servicio local, ya que los conflictos actuales tienen impactos relacionados con el precio de la energía o la dificultad para acceder a materias primas.

Ha afirmado que, en marzo de este año, se activó un comité de crisis operativo para analizar los impactos en su cadena de valor y las necesidades futuras de algunos suministros que podían sufrir tensiones.

El directivo ha afirmado que la empresa intenta avanzarse a estas necesidades "para evitar que el cliente final" se vea afectado.