Canadell (Cámara de Barcelona) ve "muy poco apropiada" la desescalada por provincias

Insiste en que las empresas tengan test "masivos" y EPI para un desconfinamiento seguro

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, ha considerado este miércoles "muy poco apropiado" el modelo de desescalada por provincias del confinamiento por el coronavirus anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No le vemos ninguna lógica. No entendemos que una delegación provincial pueda tener los recursos para planificar con éxito el desconfinamiento. Es muy poco apropiado", ha asegurado Canadell este miércoles en rueda de prensa telemática.

Otro aspecto negativo para Canadell es que actualmente las empresas no cuentan con los test ni equipos de protección individual (EPI) que les permitan retomar su actividad con seguridad, tal y como la Cámara ha pedido desde el inicio del estado de alarma.

"Ninguna de estas dos condiciones se han cumplido a día de hoy", ha dicho, y ha añadido que las empresas que cuentan con los EPI necesarios alcanzan el 35%, según la última encuesta de la institución.

"No hemos visto que el Estado se haya preocupado ni por activa, con hechos, ni por pasiva, con voluntad, sobre este tema. Un desconfinamiento que no sea seguro es un problema muy grave para la economía porque puede ser que se tenga que volver a confinar", ha aseverado.

Canadell ha indicado que las cámaras han intentado conseguir tests, algo "muy complicado" porque son prioritarios para el sistema sanitario, y mascarillas, para lo que se ha contactado con proveedores catalanes para hacer fabricación interna pero no ha sido suficiente.

LA MASCAT, LA MASCARILLA CATALANA

Por ello, ha anunciado una línea para hacer un tipo de mascarilla que se pueda producir de forma masiva en pocos días, lo que ha denominado la 'Mascat', y sobre la cual dará más detalles la próxima semana.

Sin embargo, Canadell sí ha visto positivo que el plan de desconfinamiento de Sánchez sea por sectores y de forma gradual para monitorizar que cada fase se supere con éxito.

COMERCIO Y RESTAURADORES

Ha apuntado que el comercio es uno de los sectores más afectados por la crisis derivada del coronavirus, y por ello ha pedido ayudas directas más allá de avales y créditos, así como medidas para que puedan abrir de forma más segura, citando como ejemplo soluciones tecnológicas de depuración del aire.

En cuanto a los restauradores, Canadell ha coincidido con el sector en pedir a los ayuntamientos cierta flexibilización durante un periodo determinado respecto a la normativa sobre terrazas para ayudar a la viabilidad de estos locales, siempre teniendo en cuenta la convivencia vecinal.

"Donde esto no pueda ser o el ayuntamiento no lo aceptara, cosa que no nos gustaría, cada empresario deberá plantear si tiene sentido o no abrir con un tercio de la actividad", ha afirmado Canadell, y ha agregado que, en los casos en que no sea posible reabrir, el empresario deberá presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas.

PIDE AYUDAS DIRECTAS PARA EVITAR "EL COLAPSO DE ESPAÑA"

Preguntado por si cree que muchos ERTE acabarán finalmente en ERE si no se toman las medidas necesarias, tal y como ha apuntado este miércoles la consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, ha asegurado que será así, aunque desconoce la magnitud.

Por ello, ha vuelto a defender ayudas directas a empresas para evitarlo y que el conjunto de España no se sitúe en tasas de paro por encima del 20%: "España podría entrar en un colapso total y definitivo. Es mejor hacer un esfuerzo ahora".

Ha planteado que el Gobierno lance un programa con una "dotación económica importante" para evitar cierres empresariales y que éste se haga llegar a los empresarios previo informe de las cámaras, que son las que conocen cada uno de los casos, ha defendido Canadell, que ha indicado que ya ha trasladado esta propuesta a la Cámara de Comercio de España.