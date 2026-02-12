Cancelados 53 vuelos y 8 desviados en el Aeropuerto de Barcelona por la alerta de viento

Archivo - Antigua torre de control de la T1 del Aeropuerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas han informado a Aena que se han cancelado un total de 53 vuelos en el Aeropuerto de Barcelona, de los cuales 9 entre las 9 y las 10 horas de este jueves.

En sentido contrario, se han operado otros 86 vuelos, y un total de 8 se han desviado, 6 al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y 1 al Aeropuerto de Girona y otro a Valencia, han informado fuentes de Aena.

En el aeropuerto de la capital catalana la velocidad media del viento es de 61 km/h y la racha máxima es de 92,5 km/h, y la previsión es que se mantengan estas condiciones hasta las 19 horas.

Las mismas fuentes explican que el viento obliga a realizar "revisiones constantes de las pistas" para garantizar que no haya objetos arrastrados por el viento, lo que puede obligar, en determinados momentos, a operar en pista única.

"Sin embargo, dadas las limitaciones operativas existentes, una sola pista permite absorber todo el tráfico previsto", añaden.