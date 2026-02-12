Cancelados 67 vuelos y 8 desviados en el Aeropuerto de Barcelona por la alerta de viento

Archivo - Varias personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del aeropuerto de El Prat. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas han informado a Aena que se han cancelado un total de 67 vuelos en el Aeropuerto de Barcelona, de los cuales 14 desde las 10 horas de este jueves.

En sentido contrario, se han operado otros 100 vuelos, y un total de 8 se han desviado, 6 al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, uno al Aeropuerto de Girona y otro a Valencia, y para este jueves están programadas 877 operaciones, han informado fuentes de Aena.

A las 10.30 horas, en el aeropuerto de la capital catalana la velocidad media del viento era de 50 km/h y la racha máxima, de 71 km/h, aunque se han alcanzado los 92,5 km/h durante la mañana, y la previsión es que se mantengan estas condiciones hasta las 19 horas.

Las mismas fuentes explican que el viento obliga a realizar "revisiones constantes de las pistas" para garantizar que no haya objetos arrastrados por el viento, lo que puede obligar, en determinados momentos, a operar en pista única.

"Sin embargo, dadas las limitaciones operativas existentes, una sola pista permite absorber todo el tráfico previsto", añaden.