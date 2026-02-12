Cancelados una treintena de vuelos del Aeropuerto de Barcelona por la alerta por viento

Archivo - Varias personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del aeropuerto de El Prat, en el Prat de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas han informado a Aena de la cancelación de una treintena de vuelos con origen en el Aeropuerto de Barcelona por la alerta por viento extremo que afecta a toda Catalunya este jueves.

En el aeropuerto la velocidad media del viento es de 61 km/h y la racha máxima es de 92,5 km/h, y la previsión es que se mantengan estas condiciones hasta las 19 horas, han informado fuentes de Aena a Europa Press.

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha avisado de que a primera hora de este jueves se está en un "momento álgido" de viento, al que le quedan entre 5 y 6 horas.