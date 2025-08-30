Cancelan algunos trenes de la R2 Sud de Rodalies por incidencias en Bellvitge-Gornal y El Prat

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La expedición de nuevos trenes con origen y destino Vilanova i la Geltrú (Barcelona) de la línea R2 Sud de Rodalies de Catalunya se ha cancelado este sábado a las 18.10 horas por incidencias en la infraestructura de las estaciones de Bellvitge-Gornal y El Prat.

Los trenes con origen y destino Sant Vicenç de Calders (Tarragona) pararán en todas las estaciones de la R2 Sud, informa Rodalies en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Asimismo, los trenes de las líneas R2 Sud, R2 Nord, R14, R15, R16 y R17 pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se acerquen a la estación de Bellvitge-Gornal.