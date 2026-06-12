Archivo - (I-D) El concejal del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelon, Joan Rodríguez, el portavoz del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, y la diputada de Junts en el Congreso, Pilar Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Junts a las primarias de Barcelona podrán empezar este sábado la campaña electoral, que se alargará hasta el viernes 19 de junio, día en el que se celebrará un debate entre ellos, según avanzó Europa Press.

Los candidatos que actualmente aspiran a concurrir a las primarias, todos vinculados a la agrupación de Junts de Sarrià-Sant Gervasi, son el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; la diputada en el Congreso Pilar Calvo; la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada, Glòria Freixa, y el abogado Jaume Alonso-Cuevillas.

Tras constituirse la Comisión Municipal Territorial (CMT), el órgano que pilota el proceso, se ha certificado que los cuatro han superado los apoyos necesarios para seguir adelante: debían presentar los avales de un 20% de las bases de Barcelona.

Pese a que todos han superado dicho umbral no significa que los cuatro lleguen a competir en las primarias al no descartarse la posibilidad de que haya pactos entre ellos.

Durante esta campaña electoral, el reglamento interno del partido establece que los órganos de la formación deben permanecer "neutrales".

Una vez finalice la campaña el viernes 19 de junio, las votaciones se abrirán al día siguiente y se cerrarán el domingo, día en que habrá la proclamación provisional del candidato o candidata, que será definitiva el 23 de junio, una vez resueltos los posibles recursos.

MARTÍ Y CALVO

El primero en conseguir los avales para concurrir a las primarias fue Jordi Martí, que cuenta con el apoyo del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que lo nombró sucesor cuando dejó el consistorio a mediados de 2024, y controla la federación de Barcelona.

Sin embargo, no tiene el respaldo de la dirección del partido dado que la formación de Carles Puigdemont apostaba por el portavoz de Junts, Josep Rius, como alcaldable en la capital catalana, y pese a los intentos para disuadir a Martí, éste no quiso dar un paso atrás y mantuvo su candidatura.

Esto llevó a Rius a renunciar y fue entonces cuando se abrieron las puertas a que otros nombres pudieran presentarse, como fue el caso de Calvo, Freixa y Cuevillas.

Calvo, que fue la segunda en conseguir los avales, tiene una larga trayectoria como periodista deportiva, pero años atrás empezó su carrera política y, actualmente, es diputada en el Congreso y presidenta del Consell Nacional de Junts.

Se la considera cercana a Puigdemont y, entre sus principales valedores está la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye.

CUEVILLAS Y FREIXA

En el caso de Cuevillas, fue el primer abogado de Puigdemont y, posteriormente, empezó su carrera política en el Congreso tras haber encabezado la lista de Junts en Girona en 2019, y dos años después renunció al escaño para presentarse a las elecciones al Parlament.

En esta etapa, ejerció brevemente como secretario de la Mesa del Parlament que presidía entonces Laura Borràs, pero fue relevado del cargo por oponerse a admitir a trámites resoluciones contra el Rey o a favor de la autodeterminación; en 2024 acabó dejando su acta.

La última en conseguir superar el número de avales fue la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada, Glòria Freixa, que de momento mantiene su candidatura pese a las presiones que ha recibido para unirse a la candidatura de Calvo, han explicado otras fuentes consultadas.

Además de haber recibido el apoyo del portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, y de diputados como Joan Canadell, tiene buena relación con la dirección del partido pese a que hay sectores que no comparten sus políticas en materia de vivienda, de las que ha sido responsable, y reivindica el pasado de la extinta Convergència.