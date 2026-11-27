Paisaje del Priorat-Montsant-Siurana - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura Priorat-Montsant-Siurana presentada por el Ministerio de Cultura ha recibido el primer premio del 9 Premio del Paisaje del Consejo de Europa, informa el Departamento de Territorio de la Generalitat en un comunicado este viernes.

El Departamento ha explicado que el paisaje se ha convertido en el primero de España en recibir esta distinción desde su creación en 2008, y el galardón ha distinguido un modelo de gestión del paisaje "impulsado desde el ámbito local y consensuado entre los 23 municipios de la comarca".

La consellera, Sílvia Paneque, ha valorado que el premio "distingue el trabajo hecho en Catalunya en el cuidado y preservación de los valores del paisaje", y también la colaboración entre instituciones, administraciones públicas y sociedad civil.