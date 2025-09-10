Cañete (Pimec) celebra el rechazo a la reducción de jornada y pone el foco sobre empresas menores

Archivo - El presidente de Pimec, Antoni Cañete - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha celebrado el rechazo del Congreso a tramitar la ley de reducción de jornada laboral y ha defendido legislar pensando primero en empresas de menor dimensión, para garantizar un marco equilibrado, sostenible y adaptado a la realidad del tejido empresarial.

"El rechazo a la actual propuesta evidencia la necesidad de enfocar cualquier debate sobre la mejora del tiempo de trabajo desde los máximos consensos y desde la negociación colectiva", afirma en un comunicado de Pimec.

También ha dicho que se debe avanzar en la forma de trabajar, afrontando retos como el absentismo laboral, la productividad y las dificultades para disponer de profesionales cualificados en muchos sectores, para abordar la mejora del tiempo de trabajo con una "visión integral".