Cañete (Pimec) rechaza que Catalunya tenga un SMI propio por su impacto en la competitividad

Defiende que la financiación autonómica sea tractora y no extractora

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha rechazado un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Catalunya por el impacto que esta medida tendría en la competitividad de las empresas catalanas, en una entrevista a Europa Press.

Cañete ha explicado que este SMI propio sería "ir de victoria en victoria hasta la derrota final" y ha lamentado que en Catalunya hay 17 impuestos más que en el resto de comunidades autónomas, normativas más duras y más inspecciones.

"Si yo al final me convierto en menos competitivo que el territorio que tengo al lado, lo que pasará es que en el territorio que tengo al lado estarán pasando cosas", ha dicho.

El presidente de la patronal ha puesto como ejemplo de esta falta de competitividad la provincia de Lleida, que, según ha dicho, ha crecido a un ritmo menor que el de Aragón "porque se dan unas condiciones de viabilidad y de competitividad mayor".

Ha defendido que el salario mínimo debe ser "lo más alto posible" siempre que no destruya empleo ni actividad económica, y no impacte en la competitividad.

"No nos engañemos. Si las empresas no son competitivas, no generan margen, no podrán, primero, pagar los impuestos, que son los que les da el estado de bienestar, y no podrán pagar salarios, ni podrán hacer las inversiones", ha añadido.

FINANCIACIÓN SINGULAR

Cañete se ha mostrado favorable a que Catalunya tenga una financiación singular y recaude sus propios impuestos, y ha asegurado que "la financiación es un elemento de justicia y de competitividad".

Ha dicho que la financiación autonómica debería ser tractora y no extractora, que ha asegurado que es la situación que existe en la actualidad.

El presidente ha puesto como ejemplo a Alemania, que "puso por Constitución el principio de ordinalidad. No hay ningún land, que si es el primero, el segundo o el tercero, después de la solidaridad, cambie su posición de ordinalidad".

"Aquí, tú eres el número uno, el número dos, el número tres, y lo que haces es que solidarizas y te vas al catorce. Somos la dos o la tres y nos vamos a la catorce de quince. Por lo tanto, no estamos tractorando, estamos 'extractorando'", ha asegurado.

ARANCELES

Preguntado por el impacto de los aranceles anunciados por Estados Unidos, Cañete ha dicho que "va por barrios" y ha señalado el sector primario como uno de los más afectados.

En todo caso, ha señalado que las condiciones del comercio internacional están cambiando, "no solo arancelarias, sino geoestratégicas o geopolíticas".

Ha señalado la necesidad de ser "muy ágiles" a la hora de tomar decisiones y que se apueste por un comercio más local.

OPA DE BBVA

Cañete ha explicado que Pimec ha presentado un recurso de alzada ante la Audiencia Nacional por la negativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de aceptar la personación de la patronal en la fase 2 del estudio de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell.

Ha defendido que Pimec es "agente social y económico más representativo" de Catalunya y que representa a todas las empresas catalanas, incluido Banco Sabadell, por lo que ha dicho, literalmente, que debe ser parte.

Ha recordado el estudio realizado por la organización sobre el impacto que tendría la operación sobre la competitividad del sector bancario en Catalunya y ha señalado los potenciales peligros para el acceso de las pymes a la financiación.