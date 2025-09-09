Capella (ERC) afirma que el acuerdo de financiación singular con el PSC está "en el congelador"

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa este martes - EUROPA PRESS

El partido celebrará unas jornadas de trabajo el próximo 19 de septiembre en Vacarisses (Barcelona)

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que el acuerdo de financiación singular con el PSC aún está "en el congelador" y ha trasladado a los socialistas la responsabilidad de aprobar nuevos presupuestos, aunque condiciona las negociaciones a que se cumplan los actuales acuerdos.

"Para abrir nuevas carpetas es necesario que se cierren carpetas y es necesario que se dé cumplimiento a cuestiones que se tenían que cumplir durante este año y que, a estas alturas, pues todavía no están, diría que aún están en el congelador", ha dicho en referencia a la financiación en rueda de prensa este martes desde el Parlament.

RECAUDAR EL IRPF

Capella también ha incidido en la proposición de ley para poder habilitar legalmente a las comunidades autónomas de régimen común a poder recaudar el IRPF que los republicanos han presentado este lunes: "Quien tiene o debería tener un interés para que esta proposición de ley vea la luz y sea aprobada pues es el PSOE y el PSC".

Preguntada por si cree que si el PSOE no facilita esta proposición de ley puede complicar la negociación por los presupuestos catalanes y los del Estado, ha afirmado que la "presión" no debería tenerla ERC sino el PSOE en España y el PSC y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Catalunya.

"Cada uno en este caso el gobierno de Madrid sabe el peligro de no cumplir con los acuerdos y el Govern de la Generalitat presidido por el señor Illa sabe los riesgos de no aprobar o no hacer posible que los acuerdos se aprueben".

JORNADAS DE ERC EL 19 DE SEPTIEMBRE

La republicana ha señalado que el próximo 19 de septiembre el partido celebrará en Vacarisses (Barcelona) unas jornadas de trabajo del grupo parlamentario y que contará también con la presencia del presidente de la formación, Oriol Junqueras, para "diseñar" la estrategia en la reanudación del periodo de sesiones.

Capella también ha lanzado un mensaje de "solidaridad" con la Global Sumud Flotilla y ha alertado del, en sus palabras, intento de obstaculizar la apertura de un corredor humanitario tras el supuesto ataque con un dron contra una de les embarcaciones de la Flotilla atracadas en el puerto de Túnez.