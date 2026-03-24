Capella (ERC) afirma que ahora se verá si Montero era quien "impedía avanzar en soberanía"

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que ahora se verá si la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, era quien "impedía avanzar en soberanía" en temas como la recaudación del IRPF, después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haya convocado elecciones para el 17 de mayo.

"Ahora veremos de aquí en adelante si realmente era una razón de peso para que no se moviese absolutamente nada en relación con más soberanía para Catalunya o era la excusa fácil que tenían algunos de cargarle, si se me permite la expresión, el muerto a algún otro", ha sostenido Capella en rueda de prensa este martes.

Ha recordado el acuerdo de la semana pasada de PSC y ERC para continuar negociando los Presupuestos catalanes de 2026 hasta que finalice este periodo de sesiones en julio, y ha subrayado que ERC "no renuncia a nada que sea ejercer más soberanía para el país y quiere que el cumplimiento de los acuerdos de investidura sea una realidad".

"Veremos cómo avanzamos, por tanto, todo abierto", ha señalado la líder de los republicanos en la Cámara catalana, que ha señalado que habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones y si culminan o no en una aprobación de las cuentas.

"MÁS CONCRECIÓN" EN EL DECRETO

También ha pedido al Govern "más concreción, más capacidad de incidencia de los grupos y más soberanía" en el marco del decreto que ha aprobado este martes de medidas para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

Capella ha insistido en que echa de menos "más concreción" en este decreto, aunque ha reconocido que se trata de un primer paraguas, y ha celebrado que haya incluido algunas de las medidas que propusieron los republicanos.

Ha reclamado que los grupos parlamentarios puedan participar en el diseño de estas medidas y en el control efectivo de su aplicación, y también ha instado al Ejecutivo catalán ha hacerle entender "al Estado que es necesario que Catalunya diga la suya en el diseño de las medidas" para paliar esta crisis.

"Que le diga al Estado que, en aquellos lugares en los que Catalunya no está representada, en Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, que haga llegar la voz de Catalunya y la voluntad de Catalunya de poder decidir, diseñar y gestionar" los fondos movilizados por la guerra en Oriente Medio.

También ha emplazado al Ejecutivo de Salvador Illa a aplicar todos los medios de los que disponga para frenar la peste porcina africana (PPA) y que el plan de contingencia de la PPA forme parte del Procicat, para facilitar la toma de decisiones.