Capella (ERC) afirma que para que hayan Presupuestos se deben "cumplir los acuerdos de investidura"

Archivo - La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, Ester Capella - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que para que su formación de apoyo a unos nuevos Presupuestos de la Generalitat se deben "cumplir los acuerdos de investidura" y ha recalcado que la recaudación del IRPF en Catalunya sigue siendo importante.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a '3CatInfo' recogida por Europa Press este miércoles, en la que ha asegurado que la retirada de las cuentas por parte del Govern no es un "pulso" ganado por ERC sino que se trata de continuar manteniendo vivos los acuerdos de investidura.

Preguntada por los acuerdos prioritarios que el Govern debería cumplir no lo ha concretado: "Yo no les sé materializar en este momento. Y con toda negociación tenemos que ver como avanzamos. Y tenemos que ver si es factible y es posible que todo esto avance".

En este sentido, ha subrayado que no solo ERC se debe mover y ha afirmado que el PSC también debe "hacer la parte de trabajo que le toca" en cuanto a presionar al PSOE para desbloquear algunos de los acuerdos.

Así, ha añadido que espera que la situación se desbloquee antes del 31 de julio: "Esperamos tener sobre la mesa mejoras que avancen en la soberanía del país", ha zanjado.