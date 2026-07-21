Capella (ERC) afirma que Illa debe reflexionar porque tiene "carencias importantes" en su Govern

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella - EUROPA PRESS

Dice que la sentencia del TJUE "confirma que la represión nunca puede ser una respuesta" BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debe reflexionar porque tiene "carencias importantes" en su Govern y le ha pedido tomar decisiones, después de que este lunes anunciara la sustitución de la hasta ahora consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, por Raúl Moreno.

En rueda de prensa este martes desde la Cámara catalana ha asegurado que esto no es una remodelación del Ejecutivo y cree que se trata de un cambio a propuesta de Martínez Bravo que "ha tenido dificultades para poder ejercer su actividad como consellera puesto que tenía una parte de su vida en Madrid".

Capella ha remarcado que "servir al país quiere decir que lo debes servir las 24 horas del día los 7 días de la semana" y que esto es parte del puesto del servidor público.

Ha criticado que el Govern va al "ralentí" y tiene dificultades para abordar muchas de las cuestiones que afectan a Catalunya, y ha incidido en la necesidad de tomar decisiones para no perder ni un segundo más.

"Yo no señalo nunca a nadie", ha expresado, pero ha advertido que para afrontar los retos que tiene Catalunya es necesaria una dedicación plena.

AMNISTÍA

En referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avaló la amnistía la pasada semana ha celebrado que "confirma que la represión nunca puede ser una respuesta" y ha defendido que la amnistía se debería haber aplicado hace más de dos años.

"El tiempo se les acaba, la Ley de Amnistía tiene que ser aplicada", ha remarcado, y ha pedido a los tribunales que resuelvan y apliquen lo que ha dictaminado Europa.

COMISARÍA VIA LAIETANA

Acerca de la declaración institucional aprobada en la Junta de Portavoces del Parlament este martes, que rechaza que la comisaría de Via Laietana, que ha sido declarada Lugar de Memoria Democrática, siga siendo sede policial, ha dicho que su partido lleva años defendiendo la misma postura.

La declaración ha salido adelante a propuesta de Junts, ERC, Comuns y CUP, aunque no se leerá en el pleno al no alcanzar la mayoría suficiente tras la abstención del PSC: "Se le debería preguntar al PSC cuál es su posición", ha señalado.

ZAPATERO

Preguntada por el 'caso Plus Ultra' que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por el que hoy ha declarado el empresario Julio Martínez, ha dicho que es pronto para pronunciarse y hay que esperar a la instrucción del caso.

Pese a ello, ha advertido que lo sucedido con el empresario Víctor de Aldama "abre una puerta, como otras maneras de proceder de los tribunales españoles han abierto puertas que luego han sido de difícil manera de cerrar cuando la excepción se convierte en regla general y cuando el corruptor acaba siendo absuelto del delito cometido".