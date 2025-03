Capella (ERC) dice no tener dudas de que "el PSOE no incumplirá" el acuerdo sobre Rodalies

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha afirmado que no tiene dudas de que el PSOE no incumplirá el acuerdo con ERC sobre el traspaso de Rodalies: "Los acuerdos son muy claros y que no tenemos ninguna duda, Esquerra Republicana, de que el PSOE no incumplirá", ha asegurado en una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press.

Lo ha dicho este viernes en medio de las negociaciones entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos por su convocatoria de huelga y tras las peticiones para que la nueva empresa que se cree para gestionar Rodalies siga perteneciendo a Renfe.

"El acuerdo firmado con el PSOE es muy claro y no tenemos ninguna duda de que deberá cumplirse. ¿Que en estas fases primeras pasarán cosas? Seguramente. Pero que, al final, lo que es evidente y a lo que nunca renunciará ERC es que la gobernanza de Rodalies tendrá que estar en manos de la Generalitat", ha expresado.

Capella ha descartado valorar si la propuesta incumple "en todo, en parte, o un poco, o mucho" los pactos, y ha pedido buscar el instrumento jurídico que permita a los trabajadores que no quieren dejar de ser de Renfe o Adif garantizar sus derechos laborales, sin que se incumplan los acuerdos.

"El traspaso será una realidad. Ante esta realidad deberemos buscar los mejores mecanismos para que los derechos queden garantizados, y es eso lo que está pasando. Lo que haga el Ministerio o lo que deje de hacer, ya hablaremos de ello, pero en lo que insistimos nosotros, es que los acuerdos deben cumplirse", ha añadido.